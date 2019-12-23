Активу Шымкента разъяснили новшества в законодательстве о коррупции

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня активу Шымкента были разъяснены новшества, внесенные в законодательство о коррупции. Аким города Ерлан Айтаханов сделал всесторонний анализ изменений и дополнений в только что подписанное Главой государства законодательство о коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что в Послании народу Казахстана Президента РК Касым-Жомарта Токаева было отмечено о необходимости ужесточения борьбы с коррупцией и возрождения аналитической работы. В свете новых требований аким города Ерлан Айтаханов поручил провести во всех подотчетных организациях широкую разъяснительную работу по антикоррупционному законодательству, взять на особый контроль службу борьбы с коррупцией.

«Принятие закона означает новый этап борьбы с коррупцией в Казахстане. Впервые в истории независимого Казахстана законодательно закреплена ответственность первых руководителей за своих подчиненных. Вместе с тем, в законе указана ответственность руководителей за недопущение подчиненными коррупционных преступлений, их предотвращение», - сказал Ерлан Айтаханов.

Изменения и дополнения в законодательство о коррупции всесторонне разъяснили собравшимся руководитель городского департамента Агентства РК по противодействию коррупции А. Жумагали и его первый заместитель Т. Серикбаев.

«Впредь политические служащие – министры и их заместители, акимы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и их заместители, акимы районов – в случае совершения подчиненными коррупционных преступлений должны в обязательном порядке подавать в отставку. По закону руководители отвечают за то, чтобы их подчиненные не совершали коррупционных правонарушений, предотвращали их. А в случае невыполнения обязанностей руководитель привлекается к дисциплинарной ответственности», - сказал А. Жумагали.

Напомним, новый закон направлен на повышение ответственности государственных служащих.

Автор: Айнур Акбаева