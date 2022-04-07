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Активу Атырауской области представлен новый глава региона

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
7 Апреля 2022, 17:47
Активу Атырауской области представлен новый глава региона

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и Руководитель Администрации Президента РК Мурат Нуртлеу посетили с рабочей поездкой Атырау, где представили активу области нового главу региона Серика Шапкенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Отметим, Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева по согласованию с депутатами областного маслихата Шапкенов Серик Жамбулович назначен акимом Атырауской области.

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«Атырауская область является важным для экономики страны нефтяным регионом. В прошлом году по поручению Президента был принят Комплексный план социально-экономического развития области на 2021-2025 годы. В рамках этого плана будет решен ряд значимых для жителей проблем. Правительство обеспечит дополнительное финансирование этого плана и будет следить за качеством его исполнения. Мы должны осуществить конкретные меры по улучшению социального положения и качества жизни граждан. В новом Послании Главы государства этому уделяется особое внимание», — подчеркнул Премьер-Министр.

Алихан Смаилов отметил, что новый руководитель области Серик Шапкенов работал акимом Атырау, первым заместителем акима Атырауской области, знает специфику как региональной работы, так и в области социальной модернизации.

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«Уверен, что опыт руководящей работы и знания позволят Серику Жамбуловичу совместно с активом области обеспечить качественное решение поставленных перед ними задач», — добавил А. Смаилов, пожелав ему успехов в работе.

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Также глава Правительства выразил благодарность Махамбету Досмухамбетову, отметив, что за годы его руководства в регионе реализован ряд важных проектов, а область добилась положительных результатов в социально-экономическом развитии.

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Премьер-министр РК   Атырауская область   Акимат   Назначения   Регионы   Общество  
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