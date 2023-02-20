Активными участниками IPO стали жители регионов – Магзум Мирзагалиев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления национальной компании «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев поделился основными итогам выхода компании на IPO. По его словам, активными участниками IPO стали жители регионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, выход на IPO является важной вехой в развитии компании. Также считаю, что публичное размещение акций «КазМунайГаза» стало осязаемым сигналом для общественности о том, что политика разгосударствления и приватизации реализуется не на словах, а на деле. Кроме того, наше IPO стало прецедентом по ряду показателей. Это, пожалуй, первое «цифровое IPO» в республике: 99% заявок на покупку акций подано онлайн», – сказал Магзум Мирзагалиев в интервью «Казахстанской правде».

Глава «КазМунайГаза» отметил, что приоритет был отдан розничным инвесторам – гражданам Казахстана.

«Были опровергнуты прогнозы скептиков о том, что участие в торгах примут исключительно жители Астаны и Алматы. Активными участниками IPO стали жители регионов, причем не только областных центров, но и районов, и поселков. IPO «КазМунайГаза» стало крупнейшим в истории фондового рынка Казахстана по числу полученных заявок – почти 130 тысяч, по объему размещения – около 154 миллиардов тенге и участию физических лиц в объеме размещения – более 52%», - отметил Магзум Мирзагалиев.

Первоначальная стоимость одной акции составляла 8 406 тенге, сейчас, по словам спикера, она торгуется по цене более 9 500 тенге, показав хороший прирост. Магзум Мирзагалиев добавил, что это только начало большого пути, и компания будет делать все для выполнения обязательств перед акционерами.

Председатель правления национальной компании «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев дал большое интервью Казахстанской правде. В ходе беседы он рассказал о реализуемых проектах в отрасли нефтегазохимии. По словам главы крупнейшего национального оператора нефтегазовой отрасли, прорабатывается вопрос о создании комплекса по производству полиэтилена. Только на этапе строительства проект создаст порядка восьми тысяч новых рабочих мест, а после запуска завода его вклад в ВВП страны составит 1,2%.

Фото: kazpravda.kz