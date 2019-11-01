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Активным участникам конкурса «Читай книги, стань духовно богатым!» вручены сертификаты в столице

1 Ноября 2019 21:42
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Активным участникам конкурса «Читай книги, стань духовно богатым!» вручены сертификаты в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реализацию программной статьи Елбасы «Рухани Жангыру» по направлению «Культ знаний» поддержала крупнейшая сеть книжных магазинов и стала одним из главных партнеров проведения республиканского конкурса «Читай книги, стань духовно богатым!», передает МИА «Казинформ».

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В одном из торговых центров столицы состоялось подписание меморандума о взаимном сотрудничестве между Министерством информации и общественного развития РК и компанией «Меломан».


«Как вы знаете, одним из главных направлений программной статьи Елбасы «Рухани жаңғыру» является «Культ знаний», которое позволяет развиваться, быть конкурентоспособным и всегда оставаться востребованным. Важную роль здесь занимает чтение книг. Именно поэтому одним из главных партнеров проекта и является компания «Меломан», – отметил вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Есин.


Развитие интеллектуального капитала, по мнению директора филиала «Меломан» по городу Нур-Султан Анны Валентовой, является неотъемлемой частью раскрытия всего потенциала казахстанского общества.

«Наша команда с большой радостью и гордостью поддержала этот проект и готова внести свой вклад в развитие «Культа знаний» программной статьи «Рухани жаңғыру», – отметила Анна Валентова. – Мы действительно считаем, что книги нужно и важно популяризировать. Читайте, развивайтесь, становитесь лучше!»


Конкурс «Читай книги, стань духовно богатым!» вызвал особый интерес у столичной молодежи. На площадке «Меломана» юные чтецы делились авторскими стихотворениями и обсуждали произведения отечественной и зарубежной литературы. В рамках подписания меморандума наиболее активным конкурсантам Нур-Султана Данияр Есин вручил подарочные сертификаты.


Напомним, принять участие в данном проекте может любой желающий. Конкурс проходит в несколько этапов. Первый этап – эстафета в социальных сетях. Участникам необходимо прочитать отрывок из произведения и разместить видео на своей личной странице в социальных сетях Instagram или Facebook, отметив аккаунты региональных проектных офисов «Рухани жаңғыру» и общих


аккаунтов https://www.facebook.com/ruhani.kz либо https://www.instagram.com/ruhkz/, а также использовать специальные хэштеги конкурса #RuhaniJangyry #KitapOqypRuhaniBaiBol.

Во второй этап пройдут участники, набравшие наибольшее количество «лайков» и репостов в социальных сетях. Для них на площадках региональных филиалов магазина «Меломан» будут организованы дебаты, направленные на глубокое осмысление художественных книг.

В финал пройдут участники, набравшие наибольшее количество голосов от членов жюри.

Конкурс продлится до 1 февраля 2020 года.

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Ключевые слова: Культура, Рухани жаңғыру,
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