Активных участников проекта «Журналист в погонах» наградили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе наградили активных участников проекта «Один день из жизни полицейского» или «Журналист в погонах», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данный проект инициировало и провело Министерство внутренних дел РК во всех регионах страны. Проект направлен на освещение в СМИ и в социальных сетях повседневной работы участковых инспекторов полиции, патрульных, оперативных сотрудников, следователей, криминалистов, кинологов и сотрудников других служб полиции.

Сегодня от имени министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева и.о. начальника ДП Актюбинской области Канат Алиев наградил участников данного проекта.

В частности «Благодарственным письмом» был награждён коллектив областного телеканала «Актобе», грамотой награждены журналист областной газеты «Актюбинский вестник» Асхат Калжанов и журналист газеты «Диапазон» Юрий Гейст.

Канат Алиев, выразил искреннюю признательность и благодарность за плодотворное сотрудничество журналистов с полицией.



