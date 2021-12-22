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Активных участников проекта «Журналист в погонах» наградили в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе наградили активных участников проекта «Один день из жизни полицейского» или «Журналист в погонах», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Данный проект инициировало и провело Министерство внутренних дел РК во всех регионах страны. Проект направлен на освещение в СМИ и в социальных сетях повседневной работы участковых инспекторов полиции, патрульных, оперативных сотрудников, следователей, криминалистов, кинологов и сотрудников других служб полиции.
Сегодня от имени министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева и.о. начальника ДП Актюбинской области Канат Алиев наградил участников данного проекта.
В частности «Благодарственным письмом» был награждён коллектив областного телеканала «Актобе», грамотой награждены журналист областной газеты «Актюбинский вестник» Асхат Калжанов и журналист газеты «Диапазон» Юрий Гейст.
Канат Алиев, выразил искреннюю признательность и благодарность за плодотворное сотрудничество журналистов с полицией.
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