14 Июня 2022 21:09

Активных доноров наградили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В центре крови Алматы 16 доноров, регулярно сдающих кровь, получили памятные подарки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году общая численность доноров крови и ее компонентов в Алматы составила более 15 тыс. человек. Они сдали свыше 11 тыс. литров.

По информации специалистов, дефицита крови в городе нет.

«Ежедневно в центре крови принимают 70-100 доноров. На сегодня учреждение обслуживает более 20 медицинских организаций города Алматы и Алматинской области. Центр обеспечен современным оборудованием, внедрены современные методы по заготовке, тестированию и обеспечению дополнительной безопасностью донорских компонентов крови, соответствующие всем мировым и международным стандартам»,- сообщили в центре крови Алматы.

Стать донором и сдать кровь в городском центре крови можно в любой день, кроме воскресенья, с 08:00 до 15:00 часов. Для справок можно обращаться по телефону: 8 727 338 23 80.

Для донора важно правильно питаться и пить много жидкости, особенно перед днем сдачи крови. В этот день нельзя есть ничего жирного, соленого, жареного, острого, копченого, а также молочные продукты и яйца. Полезны сладкий чай, варенье, хлеб, отварные крупы, макароны, соки, минеральная вода, овощи, фрукты. За двое суток до сдачи крови нужно исключить алкоголь, а за трое суток- лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.

Перед посещением центра крови нужно позавтракать, а прямо перед процедурой донору положен горячий чай. За час до сдачи крови лучше воздержаться от курения.

По данным центра крови, средний возраст доноров от 25 до 40. Донором может быть каждый здоровый человек, достигший 18 лет, независимо от пола и профессии. Каждый донор перед сдачей крови обязательно проходит медицинский осмотр.