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Активность участников референдума высокая – наблюдатель из Кыргызстана

Автор:  
Анеля Касымова
5 Июня 2022, 10:34
Активность участников референдума высокая – наблюдатель из Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Центральной избирательной комиссии Кыргызстана Абдыжапар Бекматов поделился своими наблюдениями за референдумом, который проходит сегодня в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы посетили несколько избирательных участков, увидели, что там созданы все условия для наблюдателей, для избирателей, особенно хочу отметить условия для лиц с инвалидностью. Во всех избирательных участках установлены пандусы, специальные кабины. Одним словом, созданы условия для каждого участника референдума. Мы были на открытии участка и посетили несколько участков, активность участников референдума очень большая. На одном из участков было более 2 тыс. зарегистрированных граждан, а уже приняли участие более 100 человек», - сказал Абдыжапар Бекматов на брифинге в Нур-Султане.

По его мнению, активность связана с тем, что народ Казахстана определяет свое будущее, так как изменения вносятся в Основной закон. Казахстанцы чувствуют ответственность и заинтересованы в участии в референдуме.

Он отметил, что от Кыргызстана участвуют 15 международных наблюдателей в Нур-Султане, Алматы, Жамбылской и Алматинской областях.

Всего для участия в республиканском референдуме в качестве международных наблюдателей Центральной комиссией референдума аккредитовано 272 представителя от международных организаций и иностранных государств.

Сегодня решается судьба предлагаемых изменений в Конституцию РК. Законопроект предусматривает поправки в 33 статьи Основного закона.


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