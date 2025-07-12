Активность пенсионных изъятий на жилье вновь растет в Казахстане

Заодно речь идет о максимуме с довольно насыщенного декабря 2024-го, следует из данных ЕНПФ.

Однако сумма исполненных заявлений выросла не так уж резко. Речь идет о 43,6 млрд тг, что лишь на 10% больше, чем получилось в мае. Соответственно, средняя сумма на одно исполненное заявление снизилась: речь о 528 тыс. тг в июне против 648 тыс. месяцем ранее, и это минимальный показатель по крайней мере с начала 2023 года.

Что с изъятиями на лечение? Число заявлений составило 40,1 тыс. ед – это тоже на треть больше, чем было месяцем ранее. Денежные объемы, однако, опять же возросли более скромными темпами: +14%, до 31,9 млрд тг. Средняя сумма на одно заявление в 797 тыс. тг тоже оказалась на минимуме по крайней мере за два с половиной года.