Активность пенсионных изъятий на жилье вновь растет в Казахстане
В июне 2025 г. было исполнено 82,5 тыс. заявлений на единовременную выплату пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий, что сразу на 35% больше, чем было месяцем ранее. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Первое кредитное бюро.
Заодно речь идет о максимуме с довольно насыщенного декабря 2024-го, следует из данных ЕНПФ.
Однако сумма исполненных заявлений выросла не так уж резко. Речь идет о 43,6 млрд тг, что лишь на 10% больше, чем получилось в мае. Соответственно, средняя сумма на одно исполненное заявление снизилась: речь о 528 тыс. тг в июне против 648 тыс. месяцем ранее, и это минимальный показатель по крайней мере с начала 2023 года.
Что с изъятиями на лечение? Число заявлений составило 40,1 тыс. ед – это тоже на треть больше, чем было месяцем ранее. Денежные объемы, однако, опять же возросли более скромными темпами: +14%, до 31,9 млрд тг. Средняя сумма на одно заявление в 797 тыс. тг тоже оказалась на минимуме по крайней мере за два с половиной года.