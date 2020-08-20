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Активность НПО в столице увеличилась в два раза

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Августа 2020, 20:04
Активность НПО в столице увеличилась в два раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Число постоянно действующих организаций в городе возросло с 1885 до 2594, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В Нур-Султане под председательством руководителя управления внутренней политики Талгата Рахманберді в режиме онлайн состоялась открытая встреча общественных организаций по вопросам совершенствования социальной сферы, а также реализации государственного социального заказа.

В ходе встречи было отмечено, что в этом году активность НПО выросла вдвое. К примеру, число постоянно действующих организаций в городе увеличилось с 1885 до 2594. А количество активных организаций с 471 возросло до 610.

Кроме того, на встрече было отмечено, что в настоящее время растет творческий потенциал столичных НПО. Организации Нур-Султана лидируют в республике по выполнению государственных грантов. В 2019 году столичные НПО получили 28 грантов, в этом году – 30.

Также показаны хорошие результаты по исполнению международных грантов, укрепляется гражданская активность. Утверждены конкретные меры по созданию благоприятных условий для граждан с ограниченными возможностями.

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Также на сегодня в столице активно ведет работу специальный сайт по цифровизации деятельности неправительственных организаций. civilcenterelorda.kz, что позволит наладить обратную связь и укрепить взаимодействие неправительственных организаций.

В ходе заседания Талгат Рахманберді предложил создать мониторинговый штаб при центре гражданских инициатив г. Нур-Султана для экстренной профилактики проблем, возникающих в обществе. В частности, ввиду эпидемиологической обстановки организована специальная мониторинговая группа, которая будет отслеживать цены на медикаменты в аптеках.


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