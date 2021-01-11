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Активность избирателей в Казахстане выше, чем в странах Европы – наблюдатели от ТюркПА

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
11 Января 2021, 17:01
Активность избирателей в Казахстане выше, чем в странах Европы – наблюдатели от ТюркПА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На прошедших вчера выборах присутствовали 8 наблюдателей от Парламентской Ассамблеи Тюркских государств (ТюркПА), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы провели краткосрочный мониторинг по ходу выборов. Мы и раньше участвовали в мониторинге выборов в Казахстане. Это уже шестой раз, когда мы участвуем в выборах в Казахстане и даем оценки. Следует отметить, что очередные выборы показали истинную демократию в Казахстане. Думаю, что народ сделал свой выбор, совершил еще один шаг к светлому будущему», – сказал Генеральный секретарь ТюркПА Алтынбек Мамаюсупов на пресс-конференции в столице РК.

По его словам, 8 наблюдателей от ТюркПА работали в городе Нур-Султане. В их числе были депутаты парламентов и эксперты из Турции и Азербайджана. Они встречались с руководством Сената Парламента РК и Центральной избирательной комиссии. Наблюдателям была предоставлена вся необходимая информация. В ходе выборов наблюдатели отмечали, что соблюдались все санитарные требования, кроме того, была замечена избирательная активность женщин и молодежи.

«Наши наблюдатели отслеживали ход выборов на нескольких избирательных участках в городе Нур-Султане. Везде выборы проходили в рамках законодательства и была доступна информация, касающаяся выборов. Также была заметна активность неправительственных организаций. Это обеспечивает открытость и справедливость проведения выборов. По данным ЦИК в голосовании приняло участие 63,3% избирателей, это высокий показатель, по сравнению с выборами в странах Европы», – сказал А.Мамаюсупов.


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