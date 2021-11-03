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Активно работающих медработников поощрили в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Деньгами поощрили работающих больше других медиков в Павлодарской области. В регионе используют способы материального и морального стимулирования медицинских работников, задействованных в работе днём и ночью, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В аксуской городской поликлинике при поддержке общественного объединения «Аксу - наш общий дом« ряд медицинских работников был награждён денежными сертификатами», - рассказали в акимате города Аксу Павлодарской области.
В необычном мероприятии приняли участие заместитель акима Аксу Балтабай Каппасов, директор центральной горбольницы Максат Мукашев и председатель общественного объединения Канатбек Байманов.
«В регионе предусмотрены способы материального и морального стимулирования медицинских работников, задействованных в работе днём и ночью», - подчеркнули в администрации Аксу.
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