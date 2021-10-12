Активно привлекать инвестиции рекомендовал госорганам Асет Иргалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил ряд рекомендаций ведомства для исполнительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центральным и местным исполнительным органам предлагается сконцентрироваться на следующих мерах», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

1. Активная и целенаправленная работа по привлечению и сопровождению качественных инвестиций на всех уровнях государственного управления.

2. Обеспечение запланированных темпов роста в обрабатывающей промышленности и строительстве.

3. Особый контроль за эффективной реализацией Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

4. Вакцинация населения и эффективная реализация мер поддержки предпринимательства.

5. Комплексная поддержка несырьевого экспорта.

«Реализация вышеприведенных мер позволит обеспечить устойчивый и качественный рост экономики страны», - заключил министр.