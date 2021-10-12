09:55, 12 Октябрь 2021 | GMT +6
Активно привлекать инвестиции рекомендовал госорганам Асет Иргалиев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил ряд рекомендаций ведомства для исполнительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Центральным и местным исполнительным органам предлагается сконцентрироваться на следующих мерах», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.
1. Активная и целенаправленная работа по привлечению и сопровождению качественных инвестиций на всех уровнях государственного управления.
2. Обеспечение запланированных темпов роста в обрабатывающей промышленности и строительстве.
3. Особый контроль за эффективной реализацией Комплекса мер антиинфляционного реагирования.
4. Вакцинация населения и эффективная реализация мер поддержки предпринимательства.
5. Комплексная поддержка несырьевого экспорта.
«Реализация вышеприведенных мер позволит обеспечить устойчивый и качественный рост экономики страны», - заключил министр.