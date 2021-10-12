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    09:55, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Активно привлекать инвестиции рекомендовал госорганам Асет Иргалиев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил ряд рекомендаций ведомства для исполнительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Центральным и местным исполнительным органам предлагается сконцентрироваться на следующих мерах», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    1. Активная и целенаправленная работа по привлечению и сопровождению качественных инвестиций на всех уровнях государственного управления.

    2. Обеспечение запланированных темпов роста в обрабатывающей промышленности и строительстве.

    3. Особый контроль за эффективной реализацией Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

    4. Вакцинация населения и эффективная реализация мер поддержки предпринимательства.

    5. Комплексная поддержка несырьевого экспорта.

    «Реализация вышеприведенных мер позволит обеспечить устойчивый и качественный рост экономики страны», - заключил министр.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
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