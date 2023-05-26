Активно применять выездные мобильные комплексы выявления нарушений ПДД будут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О пользе мобильных комплексов по выявлению нарушений правил дорожного движения рассказал заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, выступая на форуме на тему «Цифровизация и новые технологии в сфере дорожной безопасности». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас активно мы начали применять мобильные комплексы выявления нарушений правил дорожного движения. Сейчас у нас их уже более 80. Но с учетом протяженности наших дорог, это, конечно, не решение проблемы», - сказал Игорь Лепеха.

Однако, по его словам, такие комплексы справляются с очень большим объемом работы.

«Хотя на сегодняшний день анализируя, допустим, Акмолинскую область, мы говорим, что две-три машины полностью перекрывают вопросы, которые до этого решал целый взвод патрульной полиции. Не надо теперь стоять и останавливать, тем более теперь у нас имеются случаи, когда наши полицейские на каких-то участках останавливают машины, проводят профилактические беседы, а через три-четыре км она опять нарушает скоростной режим», - добавил Игорь Лепеха.

Ранее он заявил, что с каждым годом в Казахстане увеличивается международный транзит автотранспорта, что создает нагрузку на контроль за соблюдением ПДД. Кроме того,

увеличение количества ДТП ожидается в летний период.