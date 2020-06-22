Активно применять новшества в обучении личного состава будут в Вооруженных силах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны состоялось аппаратное совещание. Военным руководством акцентировано внимание на продолжении мероприятий повседневной жизнедеятельности войск. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Несмотря на наблюдающийся рост заболеваемости коронавирусом в стране, в Вооруженных силах усилены меры по поддержанию боевой готовности и продолжению боевой учебы, согласно утвержденным планам, в строгом соблюдении карантинных мер. Мероприятия по оперативной и боевой подготовке должны проводиться в полном объеме.

За прошедшую неделю военнослужащие десантно-штурмовых подразделений совершили более 800 прыжков с парашютом. В войсках продолжается подготовка по специальностям и организованы командно-штабные тренировки органов управления.

Руководством оборонного ведомства поручено расширять охват применения учебных модулей и ситуативных кейсов, ставших новшеством в обучении личного состава. Они сформированы на основе реальных событий, взятых из повседневной жизнедеятельности войск, в виде лекций, презентаций и практических занятий.

В нынешних условиях подобные новые форматы обучения особенно актуальны. Продолжается подготовка к Армейским международным играм – 2020. Они стали эффективной формой боевой учебы и наращивания профессионализма военнослужащих.

Кроме того, к убытию в Ливан готовится четвертая казахстанская миротворческая рота. Ротация казахстанского контингента будет произведена в августе с соблюдением карантинных мероприятий.

На совещании были рассмотрены вопросы деятельности главной инспекции Министерства обороны, которая проверяет воинские части на предмет соблюдения условий хранения боеприпасов, поддержания бдительности и воинской дисциплины в ходе несения службы. Важное событие ожидается на предстоящей неделе – выпуск молодых лейтенантов в Военном институте Сухопутных войск и сержантов- профессионалов в Кадетском корпусе. Руководством дано указание обеспечить соблюдение мер безопасности и профилактики заражения коронавирусной инфекцией в ходе торжественных мероприятий.