Активно пользоваться господдержкой призвали акмолинских предпринимателей

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области 6 проектов включены в Карту поддержки предпринимательства региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя акима Акмолинской области Марата Игалиева.

«Сегодня провел Координационный совет по индустриально-инновационному развитию Акмолинской области. В Карту поддержки предпринимательства региона включили шесть проектов: в городе Кокшетау (строительство маслозавода и завода по выпуску мелкосортового проката), Целиноградском (строительство комплекса по производству мясных полуфабрикатов и комплекса по переработке молока и выпуску молочной продукции), Жаксынском (строительство комплекса по производству круп) и Сандыктауском (модернизация кирпичного завода) районах», - написал Марат Игалиев на своей странице в Фейсбуке.

Как уточнил замакима Казинформу, общая стоимость проекта завода по выпуску мелкосортового проката ТОО «TEMIR BARLAU» составляет 969 млн тенге, а проектная мощность его будет 86 тысяч тонн в год. Мощность маслозавода по переработке масличных культур ТОО «Жан-S» составит 9,4 тысячи тонн в год, а стоимость - 200 млн тенге. Комплекс по производству круп и хлопьев быстрого приготовления производительной мощностью до 50 тонн в сутки ТОО «Урожай» оценивается в 2576,1 млн тенге. ТОО «Балкашинский кирпичный завод» ожидает модернизация до мощности 600 тысяч штук в год. Стоимость проекта составляет 30 млн тенге.

Также планируется строительство комплекса по производству мясных полуфабрикатов КХ «Сивка-Бурка» с годовой мощностью 18 тонн, стоимость проекта 85 млн тенге. Еще один проект - строительство комплекса по переработке молока и выпуску молочной продукции ТОО «Шахман» мощностью 24 тонны в год. Стоимость проекта составляет 90 млн тенге.

По словам замакима, вхождение в Карту дает возможность компаниям получить меры государственной поддержки (выделение земельного участка, получение лицензии на недропользование, возмещение части затрат при экспорте отечественной обработанной продукции и т.д).

«На сегодняшний день в регионе в Карту индустриализации включены 107 проектов с общим объемом инвестиций 510,2 млрд тенге», - добавил замакима.

Марат Игалиев также призвал предпринимателей региона активно пользоваться инструментами поддержки государства в рамках Карты поддержки предпринимательства Акмолинской области.