Активно использовать потенциал МФЦА призвал партнеров по ШОС Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев пригласил партнеров по ШОС к активному использованию потенциала Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Процессы постковидного восстановления дают нам уникальную возможность переосмыслить состояние дел в области торгово-экономического взаимодействия на пространстве ШОС. Вопрос стоит шире, чем просто восстановление отдельно взятых показателей межрегионального сотрудничества. Предстоит осуществить анализ макротенденций, оценить риски и на этой основе принять системные решения. Предлагаю поручить секретариату организации совместно с консорциумом экономических, аналитических центров ШОС провести соответствующую работу и предоставить свои соображения к следующему саммиту.

Также Глава государства отметил, что считает важным обеспечить скорейший запуск единых финансовых механизмов для ускоренной реализации уже согласованных совместных экономических проектов.

«К сожалению, их хроническая пробуксовка приводит к ощутимым репутационным рискам нашей организации в деловых кругах стран-участниц», - подчеркнул Глава государства.

Глава государства заявил, что важным и эффективным направлением взаимодействия в рамках ШОС также является развитие фондового рынка и финансовых технологий.

«Приглашаем партнеров по ШОС к активному использованию потенциала Международного финансового центра «Астана». Сегодня этот центр, без преувеличения, является динамичной финансовой площадкой. Он органично сочетает лучший опыт мировых финансовых институтов и новейших инструментов. Казахстан предлагает самые разные форматы двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках данного центра», - подчеркнул Президент Казахстана.