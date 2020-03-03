Активнее вовлекаться в волонтерство призвал пожилых людей аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам года планируют в два раза увеличить количество волонтеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас волонтерством в регионе занимаются 2,5 тысячи человек. Об этом на заседании акимата сообщила руководитель управления по вопросам молодежной политики Ирина Тухватуллина.

«Работа в основном направлена на помощь одиноко проживающим пенсионерам, организацию благотворительных мероприятий нуждающимся. Волонтеры сдают кровь, собирают вещи, игрушки, обувь, канцелярские предметы для малообеспеченных и многодетных семей. Молодежь поддержала акцию Турсынбека Кабатова по очистке дворов от снега под лозунгом #Бізбіргеміз», - рассказала И.Тухватуллина.

Аким области Кумар Аксакалов считает, что в волонтерскую деятельность должна вовлекаться не только молодежь. В качестве примера он привел Германию и Великобританию, где волонтерством активно занимаются пожилые люди.

«Идея волонтерства – это привлечение экономически активного населения к добровольческой деятельности. Формируется тренд «корпоративное волонтерство» - целые компании коллективно занимаются этим, тем самым повышая имидж организации. Здесь большое поле для деятельности. Сейчас много волонтеров помогают в уборке снега. Мне дали информацию, что в Петропавловске 193 двора одиноко проживающих пенсионеров очистили волонтеры», - сказал К.Аксакалов.

Глава региона считает, что волонтерство, как снежный ком. Он считает, что чем больше говорить о добрых делах, тем люди активнее приобщаются к ним.