Активнее вовлекаться в волонтерство призвал пожилых людей аким СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам года планируют в два раза увеличить количество волонтеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сейчас волонтерством в регионе занимаются 2,5 тысячи человек. Об этом на заседании акимата сообщила руководитель управления по вопросам молодежной политики Ирина Тухватуллина.
«Работа в основном направлена на помощь одиноко проживающим пенсионерам, организацию благотворительных мероприятий нуждающимся. Волонтеры сдают кровь, собирают вещи, игрушки, обувь, канцелярские предметы для малообеспеченных и многодетных семей. Молодежь поддержала акцию Турсынбека Кабатова по очистке дворов от снега под лозунгом #Бізбіргеміз», - рассказала И.Тухватуллина.
Аким области Кумар Аксакалов считает, что в волонтерскую деятельность должна вовлекаться не только молодежь. В качестве примера он привел Германию и Великобританию, где волонтерством активно занимаются пожилые люди.
«Идея волонтерства – это привлечение экономически активного населения к добровольческой деятельности. Формируется тренд «корпоративное волонтерство» - целые компании коллективно занимаются этим, тем самым повышая имидж организации. Здесь большое поле для деятельности. Сейчас много волонтеров помогают в уборке снега. Мне дали информацию, что в Петропавловске 193 двора одиноко проживающих пенсионеров очистили волонтеры», - сказал К.Аксакалов.
Глава региона считает, что волонтерство, как снежный ком. Он считает, что чем больше говорить о добрых делах, тем люди активнее приобщаются к ним.
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