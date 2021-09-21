Активнее развивать научную журналистику в Казахстане предложил Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На очередном заседании Клуба молодых экспертов при Сенате, посвященном развитию гражданского общества и медиасферы в Казахстане, Председатель Палаты Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в период пандемии медикоммуникации сыграли особую роль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

При этом, по словам Маулена Ашимбаева, наметились две ключевые тенденции. С одной стороны, столкнувшись с неопределенностью и дефицитом проверенной информации люди стали внимательнее относиться к источнику информации и предпочитать авторитетные медиа. От этого выиграла качественная новостная журналистика. Однако с другой стороны, ситуация неопределенности и недоверие к официальным источникам информации вызвали взрывной рост фейк-ньюс, распространение разнообразных конспирологических теорий.

«Очевидно, что современному человеку необходимы специальные знания, чтобы не растеряться в огромном потоке информации. В этой связи медиаграмотность становится ключевым навыком современного человека. На мой взгляд, в связи с этими трендами в Казахстане необходимо уделить внимание развитию научной журналистики, журналистики, формирующей научный взгляд на мир, взращивать собственных лидеров мнений – популяризаторов науки. Это позволит повысить качество медиапотребления», - подытожил Спикер Сената.