Активнее и опаснее: ущерб от мошенников в Казахстане вырос за год на 88%

20 Декабря 2022, 12:49

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Количество уголовных правонарушений по статье «Мошенничество» в Казахстане увеличилось на 7%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

За январь–октябрь текущего года в стране зарегистрировали 37,3 тысячи уголовных правонарушений по статье «Мошенничество» (ст. 190 УК РК) — на 7,1% больше, чем годом ранее.

Для справки: в аналогичном периоде 2021 года было зафиксировано 34,8 тысячи случаев мошенничества, плюс 28,7% за год.

Почти половину всех подобных уголовных правонарушений — 47,4% от общего количества — в текущем году составили случаи интернет-мошенничества: 17,7 тысячи правонарушений. Также было зарегистрировано 244 случая мошенничества с использованием платёжных карт, 91 случай мошенничества путём займа денежных средств, 47 случаев мошенничества в сфере кредитования, 1 случай мошенничества, связанного с недвижимостью.

В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений по статье «Мошенничество» было зарегистрировано в Алматы: 8,7 тысячи случаев — на 20,5% больше, чем годом ранее.

В тройке антилидеров также оказались два других мегаполиса — Астана (5,7 тысячи случаев, плюс 10,6%) и Шымкент (3,5 тысячи случаев, плюс 11,2%).

Меньше всего подобных уголовных правонарушений зарегистрировали в новообразованных регионах — Улытауской, Жетысуской и Абайской областях. Отметим, что новые области были образованы лишь в середине текущего года, что объясняет подобную статистику.

Установленная сумма ущерба, причинённого правонарушениями по статье «Мошенничество», по итогам января–октября текущего года составила 95,8 млрд тенге — на 88,3% больше, чем годом ранее.

Большая часть ущерба была причинена физическим лицам: 64 млрд тенге, против 38 млрд тенге годом ранее. Годовой рост в стоимостном выражении составил 68,4%.

Юридическим лицам мошеннические действия причинили ущерб на 23,2 млрд тенге, против 4,3 млрд тенге годом ранее, государству — 8,6 млрд тенге, против 8,5 млрд тенге годом ранее.