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    Активизировать заготовку кормов рекомендовано Мангистауской области – Минсельхоз РК

    27 Мая 2022, 14:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Утвердить областную программу развития животноводства рекомендовано Мангистауской области. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акимату Мангистауской области было рекомендовано активизировать работу по исполнению мероприятий Дорожной карты (по решению вопросов обеспечения кормами сельскохозяйственных животных), а также изучить опыт Жамбылской области по обеспечению пастбищами сельхозживотных личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в рамках Планов управления пастбищами», - отметили в ведомстве, отвечая на запрос агентства.

    Кроме того, как сообщили в Минсельхозе, по итогам совещания Мангистаускому региону также рекомендовано:

    - разработать и утвердить областную программу развития животноводства и кормопроизводства путем выделения необходимых средств из местного бюджета;

    - рассмотреть возможность выделить средства из местного бюджета для финансирования научно-исследовательских работ по управлению пастбищами;

    - проработать вопросы создания проектов по кормопроизводству;

    - увеличить площади кормовых культур;

    - создать и организовать выезд сенокосных бригад в соседние области.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Жамбылская область Минсельхоз Сельское хозяйство Мангистауская область Регионы Казахстана
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