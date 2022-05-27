Активизировать заготовку кормов рекомендовано Мангистауской области – Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Утвердить областную программу развития животноводства рекомендовано Мангистауской области. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акимату Мангистауской области было рекомендовано активизировать работу по исполнению мероприятий Дорожной карты (по решению вопросов обеспечения кормами сельскохозяйственных животных), а также изучить опыт Жамбылской области по обеспечению пастбищами сельхозживотных личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в рамках Планов управления пастбищами», - отметили в ведомстве, отвечая на запрос агентства.

Кроме того, как сообщили в Минсельхозе, по итогам совещания Мангистаускому региону также рекомендовано:

- разработать и утвердить областную программу развития животноводства и кормопроизводства путем выделения необходимых средств из местного бюджета;

- рассмотреть возможность выделить средства из местного бюджета для финансирования научно-исследовательских работ по управлению пастбищами;

- проработать вопросы создания проектов по кормопроизводству;

- увеличить площади кормовых культур;

- создать и организовать выезд сенокосных бригад в соседние области.