Активизировать вывоз снега из населенных пунктов поручил аким Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау состоялось аппаратное совещание под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева. Главная тема - принимаемые меры по безаварийному пропуску паводковых вод, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«В этом году снега на территории области выпало в 2,5-3 раза больше по отношению к уровню прошлого года, старожилы не припомнят, когда в последний раз такое было. От того, как подготовимся сейчас, будет зависеть наше спокойствие весной. Я за объективность данных», - отметил глава региона.

Руководитель облдепартамента по ЧС Алексей Советов отчитался о принимаемых мерах по безаварийному пропуску паводковых вод. По его словам, подготовка к паводку в области начата еще летом прошлого года.

Так, были проведены работы по устройству и очистке каналов протяженностью 26,8 км, укреплены имеющихся обвалования, отремонтированы дамбы (16,5 км), возведены временные насыпные дамбы (17,1 км), очищены русла рек протяженностью 5 км, обустроены и отремонтированы водопропускные сооружений (труб) – 41 ед.

Кроме этого, на территории области подготовлены силы и средства местных исполнительных органов в количестве 2336 человек, 922 ед. техники (в том числе: инженерной – 349 ед., вспомогательной – 287 ед., откачивающей – 75 ед., эвакуационной – 211 ед.), 140 мотопомп, 46 плавсредств.

Из МВД РК для предупреждения и ликвидации последствий возможных подтоплений и затоплений на территории Акмолинской области запланировано привлечение 524 человек, 111 ед. техники, 12 ед. плавсредств, 107 мотопомп. Из них от ДЧС – 218 человек л/с, 56 ед. техники и 12 ед. плавсредств.

По аналогичному вопросу повестки дня также были заслушаны руководитель областного филиала «Казгидромет» Бахыт Макажанова и директор филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» Дали Уали.

Последний доложил о том, что все гидротехнические сооружения объекты готовы к паводку 2020 года: водохранилища Астанинское, Селетинское, Чаглинское, Ишимское, Кояндинское, Красноборское и Подлесненское, канал Нура-Ишим, гидроузлы: Преображеский, Кенбидаикский и Коргалжынского ГПЗ.

По итогам обсуждения Ермек Маржикпаев поручил акиматам районов, городов Кокшетау и Степногорск активизировать вывоз снега из населенных пунктов, очистку логов и русел рек, водопропускных сооружений, дождевых канальных стоков. Совместно с управлением энергетики и ЖКХ проверить наличие и состояние инженерной и водооткачивающей техники коммунальных служб, предприятий и организаций.

Также рассмотрели вопрос об организации мероприятий по улучшению условий и охраны труда на предприятиях и в учреждениях области. Было поручено организовать круглосуточную работу постов наблюдения за состоянием русел рек, представляющих наибольшую опасность, а также за гидротехническими сооружениями. Соответствующие поручения коснулись и других управлений и ведомств.