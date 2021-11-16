Активизировать работу по разработке новых профессиональных стандартов поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил минтруда активизировать работу по разработке новых профессиональных стандартов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству труда и палате «Атамекен» следует активизировать работу по актуализации и разработке новых профессиональных стандартов, от которых зависит качество подготовки специалистов», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Глава Кабмина добавил, что необходимо развивать независимую систему сертификации выпускников, обновить Национальный классификатор занятий.

«Пандемия показала важность развития дистанционных форматов обучения, в том числе в высшем образовании. Соответственно, необходимо регламентировать законодательно данное направление», - отметил Аскар Мамин.

Также глава Кабмина поручил министерству образования и науки предусмотреть в Концепции развития образования до 2025 года конкретные меры и индикаторы по обеспечению качества высшего образования.