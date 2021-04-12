Активизировать работу ПМСП попросил глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Недостаточная работа на уровне ПМСП может привести к критическому заполнению инфекционных коек и снизить доступность населения к экстренной и плановой медпомощи. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как заявил министр здравоохранения, в связи с нарастанием количества тяжелых больных в отдельных регионах с начала текущего года министерством оказана методическая работа с выездом в регионы. По результатам рабочих поездок выявлен ряд замечаний.

«Имело место недостаточное динамическое наблюдение и лечение сопутствующих заболеваний пациентов из диспансерных групп на уровне ПМСП. Слабая информационно-разъяснительная работа среди населения о мерах профилактики и диагностики КВИ. Проблемные вопросы кадрового обеспечения на уровне инфекционных стационаров», - заявил Алексей Цой в ходе заседания Правительства.

«Регионам даны подробные рекомендации по организации необходимых мероприятий, как на уровне ПМСП-стационаров, так и на уровне управлений здравоохранения. Управлениям здравоохранения необходимо обеспечить выполнение рекомендаций министерства», - отметил министр.

Он также призвал регионы взять на постоянный контроль оказание медпомощи больным КВИ на уровне ПМСП и стационаров.

«Сегодня недостаточная работа на уровне ПМСП может привести к критическому заполнению коек в инфекционных стационарах и снизить доступность населения к экстренной и плановой медпомощи. В этой связи управлениям здравоохранения необходимо активизировать работу ПМСП, обеспечить постоянный мониторинг за амбулаторным лечением больных с коронавирусной инфекцией, держать на постоянном контроле работу мобильных бригад в части своевременного обслуживания вызовов и консультации пациентов, забора образцов биологических материалов на ПЦР, доставки лекарственных средств на дом пациентам с КВИ и пневмонией, усилить обратную связь с прикрепленным населением обеспечить контроль за амбулаторным лечением, особенно лиц из групп риска, активизировать информационно разъяснительную работу», - обратился Алексей Цой.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что на сегодня занятость инфекционных коек составляет 41%. Резервный фонд составляет 32 065 коек.