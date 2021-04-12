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    10:04, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Активизировать работу ПМСП попросил глава Минздрава

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Недостаточная работа на уровне ПМСП может привести к критическому заполнению инфекционных коек и снизить доступность населения к экстренной и плановой медпомощи. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как заявил министр здравоохранения, в связи с нарастанием количества тяжелых больных в отдельных регионах с начала текущего года министерством оказана методическая работа с выездом в регионы. По результатам рабочих поездок выявлен ряд замечаний.

    «Имело место недостаточное динамическое наблюдение и лечение сопутствующих заболеваний пациентов из диспансерных групп на уровне ПМСП. Слабая информационно-разъяснительная работа среди населения о мерах профилактики и диагностики КВИ. Проблемные вопросы кадрового обеспечения на уровне инфекционных стационаров», - заявил Алексей Цой в ходе заседания Правительства.

    «Регионам даны подробные рекомендации по организации необходимых мероприятий, как на уровне ПМСП-стационаров, так и на уровне управлений здравоохранения. Управлениям здравоохранения необходимо обеспечить выполнение рекомендаций министерства», - отметил министр.

    Он также призвал регионы взять на постоянный контроль оказание медпомощи больным КВИ на уровне ПМСП и стационаров.

    «Сегодня недостаточная работа на уровне ПМСП может привести к критическому заполнению коек в инфекционных стационарах и снизить доступность населения к экстренной и плановой медпомощи. В этой связи управлениям здравоохранения необходимо активизировать работу ПМСП, обеспечить постоянный мониторинг за амбулаторным лечением больных с коронавирусной инфекцией, держать на постоянном контроле работу мобильных бригад в части своевременного обслуживания вызовов и консультации пациентов, забора образцов биологических материалов на ПЦР, доставки лекарственных средств на дом пациентам с КВИ и пневмонией, усилить обратную связь с прикрепленным населением обеспечить контроль за амбулаторным лечением, особенно лиц из групп риска, активизировать информационно разъяснительную работу», - обратился Алексей Цой.

    Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что на сегодня занятость инфекционных коек составляет 41%. Резервный фонд составляет 32 065 коек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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