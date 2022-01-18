+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Активизировать работу мониторинговых групп поручил Премьер-Министр РК

18 Января 2022 09:31
Поделиться:
Активизировать работу мониторинговых групп поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства поручил активизировать работу мониторинговых групп, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какие доплаты на сегодня производятся медикам
«Магазины у дома» больше всего завышают цены на товары - АЗРК РК Минсельхоз подготовил предложения по корректировке системы госсподдержки отрасли Минэнерго до конца января предложит меры по совершенствованию торгов сжиженным газом через товарные биржи

«Во всех регионах страны наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. С начала года заболеваемость уже выросла в 21 раз. Только Туркестанская область в «желтой» зоне. А в «красной» зоне остальные регионы. Наибольшее количество заболеваемости вирусом в сутки регистрируется в столице, в Алматы, Карагандинской и Атырауской областях. Мы прогнозировали резкий прирост. Главное – во всех регионах нужно держать эпидситуацию под строгим контролем», - сказал Премьер-Министр на заседании Правительства.

Алихан Смаилов отметил, что межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции приняты дополнительные ограничительные меры для регионов, которые должны четко исполняться.

«Основные меры профилактики: ношение масок, соблюдение социальной дистанции необходимо четко соблюдать. Люди должны понимать, чем меньше они соблюдают санитарные требования, тем выше заболеваемость. Поэтому надо активизировать работу мониторинговых групп», - добавил Премьер-Министр РК.



Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Какие доплаты на сегодня производятся медикам
«Магазины у дома» больше всего завышают цены на товары - АЗРК РК
Минсельхоз подготовил предложения по корректировке системы госсподдержки отрасли
Минэнерго до конца января предложит меры по совершенствованию торгов сжиженным газом через товарные биржи
Популярное
1 Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
2 Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
3 Третья четверть пройдет дистанционно у школьников трех городов Казахстана
4 Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
5 Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
6 Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
Читайте также
Минэнерго до конца января предложит меры по совершенствованию торгов сжиженным газом через товарные биржи
По какой цене отпускается бензин и дизтопливо на казахстанском рынке
Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
Третья четверть пройдет дистанционно у школьников трех городов Казахстана
Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив