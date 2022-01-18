Активизировать работу мониторинговых групп поручил Премьер-Министр РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства поручил активизировать работу мониторинговых групп, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Во всех регионах страны наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. С начала года заболеваемость уже выросла в 21 раз. Только Туркестанская область в «желтой» зоне. А в «красной» зоне остальные регионы. Наибольшее количество заболеваемости вирусом в сутки регистрируется в столице, в Алматы, Карагандинской и Атырауской областях. Мы прогнозировали резкий прирост. Главное – во всех регионах нужно держать эпидситуацию под строгим контролем», - сказал Премьер-Министр на заседании Правительства.
Алихан Смаилов отметил, что межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции приняты дополнительные ограничительные меры для регионов, которые должны четко исполняться.
«Основные меры профилактики: ношение масок, соблюдение социальной дистанции необходимо четко соблюдать. Люди должны понимать, чем меньше они соблюдают санитарные требования, тем выше заболеваемость. Поэтому надо активизировать работу мониторинговых групп», - добавил Премьер-Министр РК.
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