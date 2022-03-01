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    Активизировать деятельность партии «AMANAT» в Мажилисе и маслихатах призвал Президент

    1 Марта 2022, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал активизировать деятельность партии «AMANAT» в Мажилисе и маслихатах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следует активизировать деятельность партии в Мажилисе и маслихатах. При партии действует большое количество всевозможных советов и комиссий. На них по кругу обсуждаются одни и те же вопросы, но конкретные решения принимаются редко», - сказал Касым-Жомарт Токаев на XXII съезде партии.

    По словам Президента, депутатские фракции должны взять на себя организацию диалоговых площадок и по итогам их работы добиваться видимых результатов.

    «Желательно перенести фокус общественных дискуссий с социальных сетей и городских площадей в стены Парламента и маслихатов. Это очень важная задача. Фракции должны использовать не только инструмент депутатских запросов, но и возможности парламентских и общественных слушаний, публичных дебатов», - заключил К. Токаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Нур Отан Политические партии Политические реформы Политика Съезд партии Аманат
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