Активизировать автоматизацию контроля бизнеса поручил Премьер-Министр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе заседания Правительства Алихан Смаилов поручил Министерству нацэкономики совместно с НПП «Атамекен» обеспечить качественную реализацию Концепции развития малого и среднего бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось , что Правительство одобрило проект документа.

«Для реализации новых подходов к регулированию предпринимательской деятельности «с чистого листа» отраслевым госорганам и акиматам регионов необходимо в недельный срок определить ответственных заместителей первых руководителей», - обратился глава Правительства.

Премьер-Министр отметил, что Главой государства поручено завершить до конца года полную автоматизацию системы государственного контроля и надзора субъектов бизнеса, исключив «человеческий фактор».

«По результатам инвентаризации сфер контроля и надзора установлено, что автоматизированы только 24 из 93 сфер контроля и 2 сферы надзора из 18. Эту работу следует активизировать», - поручил А. Смаилов.

Также Алихан Смаилов поручил Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами в двухнедельный срок разработать и внести в Канцелярию Премьер-Министра согласованную Дорожную карту по автоматизации системы государственного контроля и надзора субъектов бизнеса на основе системы управления рисками.