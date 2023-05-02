Активисты «Жаңа Адамдар» разукрасили пешеходный мост в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Активисты движения «Жаңа адамдар» украсили пешеходный мост «Серуен» в столице в День единства народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

«В честь праздника единства народа Казахстана создали мадоннари «Мост единства». Каллиграф Тамерлан Кияков объединил в каллиграфическом рисунке названия 50 народов и этнических групп, проживающих в Казахстане. 7-метровые изображения состоят из концентрических кругов, которые передают мультикультурное разнообразие и сплоченность народов республики», – говорится в сообщении.

В центре композиции - слова «Бірлік» и «Ынтымақ», напоминающие о принципах нового справедливого Казахстана.

«Мы рассчитываем, что новый арт-объект станет точкой притяжений туристов и жителей Астаны, а также будет способствовать культурному, политическому и творческому просвещению молодежи. В центре мы разместили слова «Бірлік» и «Ынтымақ», вокруг этих слов - название разных народов и этносов, что символизирует единство, что за одним дастарханом, под одним шаныраком мы можем все дружно жить, поэтому было принято решение создать мадоннари в форме круга», – сказала активист движения Алина Сидоренко.

Ранее сообщалось, что «Жаңа Адамдар» решили провести собственный тест-драйв городских тротуаров и попробовали на себе ощутить, каково это – таскать коляску с ребенком по астанинской «лунной» поверхности.