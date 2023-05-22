Активисты «Жаңа Адамдар» обратились в акимат с требованием привести в порядок более 100 тротуаров в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Активисты молодежного движения «Жаңа Адамдар» обратились в акимат с требованием привести в порядок более 100 тротуаров в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конце апреля активисты провели социологическое исследование среди жителей Астаны на тему благоустроенности пешеходных зон столицы. Самыми активными респондентами оказались молодые мамы с колясками. Они отметили, что многие улицы в Астане не приспособлены для прогулок с маленькими детьми. Из-за большого количества ям и провалов грунта, изношенной или плохо уложенной брусчатки, коляски часто застревают, или вовсе приходится объезжать целые улицы. Особенно остро проблема стоит в местах наземных и подземных переходов из-за отсутствия пандусов.

Активисты проверили состоятельность поступивших от горожанок жалоб и провели собственный тест-драйв городских тротуаров. Они на себе ощутили неудобства, которые ежедневно испытывают женщины с колясками. Только в ходе этой «прогулки» активисты обнаружили 35 аварийных мест в городе.

Объявленный движением онлайн-сбор информации об аналогичных проблемных местах в городе принес еще более 100 адресов в Астане. В этих точках необходимая уличная инфраструктура находится в плачевном состоянии или вообще отсутствует. Это создает множество неудобств не только для мам с колясками, но и для остальных пешеходов. А иногда и может быть опасным для их здоровья. «Жаңа Адамдар» проверили все присланные жалобы и зафиксировали их в едином списке для акимата столицы.

Активист движения Арлен Танатулы передал в акимат Астаны письмо с обращением и перечнем недостатков пешеходной инфраструктуры столицы.

«Мы не можем допустить, чтобы наши города были опасными для людей. Хорошие тротуары являются необходимым условием для безопасного передвижения пешеходов, признаком комфортности и благоустроенности окружающей среды. Но сегодня они «ахиллесова пята» большинства населенных пунктов Казахстана. Глава государства отметил, что нам всем надо обратить самое пристальное внимание на обустройство всех казахстанских городов, особенно столицы. Сложно с ним не согласиться. И только вместе мы можем исправить такое положение дел», - отметил Арлен Танатулы.