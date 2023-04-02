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Активисты спустили шины почти у 200 внедорожников в Брюсселе и Генте

Автор:  
Арнур Рахимбеков
2 Апреля 2023, 01:19
Активисты спустили шины почти у 200 внедорожников в Брюсселе и Генте

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Активисты движения «Tyre Extinguishers» спустили шины у 194 внедорожников, припаркованных в Брюсселе и Генте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

Активисты также расклеивали на лобовые стекла автомобилей листовки с надписью «Внимание, ваш внедорожник убивает».

Данной акции также подверглись гибридные и электрические автомобили.

В своем обращении к прессе члены «Tyre Extinguishers» сказали, что каждая доля градуса оказывает влияние на изменение климата. По их мнению, использование больших, энергоемких, загрязняющих окружающую среду и опасных транспортных средств является преступлением, когда существует множество альтернативных решений для передвижения.

Активисты требуют запретить движение внедорожников в городах, а также их рекламу. Они просят, чтобы эти автомобили облагались налогом в соответствии с их весом.

«Внедорожники опасны из-за своего веса и внушительных габаритов. В случае их наезда у пешехода в два раза больше шансов погибнуть», - пишут активисты на своем сайте.

В начале месяца «Tyre Extinguishers» провели аналогичную акцию в коммуне Иксель Брюссельского столичного региона.

Фото: twitter.com/T_Extinguishers
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