Активисты гражданского штаба по борьбе с пандемией посетили Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса «Ел үшін егілемін» посетили Кокшетау. Активисты штаба провели встречи с населением и посетили ряд пунктов вакцинации региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Не так давно в Казахстане было создано независимое объединение активистов – гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса «Ел үшін егілемін», миссией которого стало предоставление максимального количества объективной информации о вакцинации от COVID-19 и убеждение граждан в важности вакцинирования. Среди активистов, готовых помочь населению в получении достоверной информации о необходимости вакцинации, известные медицинские специалисты, предприниматели, общественные деятели и эксперты – Вячеслав Локшин, Жибек Жолдасова, Рафаил Розенсон, Динара Сатжан, Рахим Ошакбаев, Саида Таукелева, Майра Измайлова и многие другие.

Прибывшие в Кокшетау члены штаба отметили, что по стране фиксируется снижение темпов вакцинации. Так, если в середине июля вакцину получали до 130 тысяч человек в сутки, то сейчас иммунизируются всего 30 тысяч казахстанцев. Темпы вакцинации в Акмолинской области несколько отстают от общереспубликанских.

«На сегодняшний день ситуация в Акмолинской области напряженная. Регион находится в «красной» зоне. Первым компонентом привилось 275220 акмолинцев, то есть 66%, вторым – 236859, это 57% от тех, кто должен провакцинироваться. В Акмолинской области должно провакцинироваться более 400 тысяч человек», - отметил пресс-секретарь заместителя Премьер-министра РК, официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

Участники встречи сошлись во мнении, что необходима активная информационная работа, поскольку недостаток объективной информации приводит к недоверию населения к иммунизации.

«На сегодня мы видим, что система здравоохранения, государство приняли огромное количество мер, мы прошли в августе пик пандемии и на сегодня количество заболевших снижается с нашим участием. Но, тем не менее, темпы вакцинации тоже снизились. И это удручает. Мы видим, что идет большой наплыв лживой информации, и с этим нужно бороться. Мы на личном примере убедились в том, что вакцина работает, и понимаем, что та информация, которая распространяется в соцсетях, может нанести серьезный урон людям. Сейчас наша основная цель – достичь порога в 70-80 % вакцинированных граждан и выработать коллективный иммунитет. Это единственная возможность вернуться к нормальной жизни», - поделился юрист, председатель филиала Казахстанского Союза юристов города Нур-Султан, участник гражданского штаба Серик Беркамалов.

Присутствовавшая на встрече руководитель ОО «Волонтерское движение LIDER.KZ Акмолинской области», представитель штаба в Акмолинской области Олеся Баимова подчеркнула важность убеждения, а не принуждения.

«В текущем году, когда был создан гражданский штаб, мы, видя, что такое пандемия, решили поддержать его работу и подключились к нему. Скажу, что мы не ходим и не принуждаем людей вакцинироваться, а убеждаем их. Мы показываем эту грань между фейковой информацией и достоверной», - поделилась О. Баимова.

Подключившийся ко встрече в режиме онлайн репродуктолог, доктор медицинских наук, академик, участник гражданского штаба по борьбе с пандемией коронавируса Вячеслав Локшин развеял сомнения тех, кто боится «побочек» и возможности заболеть после вакцинации.

«Многие говорят об экспериментальных неизвестных новых вакцинах… Сегодня в мире вакцину от КВИ получили более 5 млрд доз, то есть около 2,5 млрд человек. Конечно, при таком объеме видны и побочные эффекты, которые встречаются абсолютно у каждого лекарственного препарата. Но они в сотой, десятитысячной, миллионной доле процента, если говорить о тяжелых случаях. Да, вакцина не защищает на 100% от заболевания, но она достаточно уверенно защищает от тяжелого течения болезни», - заявил спикер.

Говоря о покупке фиктивных паспортов вакцинации населением, Е. Байтанаевотметил, что подчас приходится спасать при тяжелом течении болезни тех, кто пошел на такой шаг.

«Да, на сегодняшний день есть факты по продаже паспортов вакцинации, этим занимались именно медработники. Есть факты, что действовали какие-то большие группы посредников, органы внутренних дел проводят все необходимые следственные мероприятия. Мы тоже проводим разъяснительную работу, беседуем с нашими докторами, объясняя, что наказание будет жестким», - отметил спикер.

Как пояснил выступающий, вопрос «амнистии» для тех, кто купил паспорта вакцинации, пока находится на стадии изучения.

«Представьте, человек провакцинирован двумя компонентами по документам, но у него тяжелое состояние от КВИ, нужно подключать к ИВЛ, и тут он сам в слезах говорит: «Ну почему же я купил этот паспорт!». Открыто говорит! И мы спасаем его. Такие факты есть. Поэтому, когда заболевают вакцинированные, если течение болезни облегченное, понятно, что он был вакцинирован, но если идет ухудшение, начинаются подозрения. Разговариваем с пациентами и при разговоре они открыто говорят, что купили паспорт», - резюмировал Е. Байтанаев.



