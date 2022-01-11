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Активист из СКО: Я верю нашему Президенту

11 Января 2022 16:15
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Активист из СКО: Я верю нашему Президенту

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Молодой активист, руководитель Лиги КВН Петропавловска Муса Аубакиров говорит, что молодежь поддерживает инициативы Президента. Он уверен, авторитет Главы государства упрочится, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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М. Аубакиров отметил, что на протяжении нескольких дней страна живет, словно в кошмарном сне.

«Нам всем сейчас приходится очень нелегко. Полиции, военным, в особенности. И в это непростое время, я считаю, что нам несказанно повезло с Президентом страны. Он прикладывает все усилия, чтоб добиться мирного, правильного и справедливого решения для достижения стабильности. Народ это всё прекрасно понимает и ценит. Уверен, что доверие, уважение к Президенту и его авторитет, которые и так были неоспоримы, после всей это ужасной трагедии, небывало возрастёт. Я верю нашему Президенту, верю, что все шаги, предпринимаемые им, принесут мир стране. И, считаю, что с нашей поддержкой Касым - Жомарт Кемелевич справится с задачей безукоризненно», - сказал активист.

М. Аубакиров добавил, что «молодежь - активная часть населения, которая с надеждой смотрит в будущее».

«Молодёжь верит, что Президент Токаев воплотит в реальность мир, благополучие и покой в нашей стране», - отметил М. Аубакиров.

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#Северо-Казахстанская область   #Общество   #ЧП-2022  
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Автор:

Олеся Жуковень

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