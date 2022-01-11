Активист из СКО: Я верю нашему Президенту
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Молодой активист, руководитель Лиги КВН Петропавловска Муса Аубакиров говорит, что молодежь поддерживает инициативы Президента. Он уверен, авторитет Главы государства упрочится, передает корреспондент МИА «Казинформ».
М. Аубакиров отметил, что на протяжении нескольких дней страна живет, словно в кошмарном сне.
«Нам всем сейчас приходится очень нелегко. Полиции, военным, в особенности. И в это непростое время, я считаю, что нам несказанно повезло с Президентом страны. Он прикладывает все усилия, чтоб добиться мирного, правильного и справедливого решения для достижения стабильности. Народ это всё прекрасно понимает и ценит. Уверен, что доверие, уважение к Президенту и его авторитет, которые и так были неоспоримы, после всей это ужасной трагедии, небывало возрастёт. Я верю нашему Президенту, верю, что все шаги, предпринимаемые им, принесут мир стране. И, считаю, что с нашей поддержкой Касым - Жомарт Кемелевич справится с задачей безукоризненно», - сказал активист.
М. Аубакиров добавил, что «молодежь - активная часть населения, которая с надеждой смотрит в будущее».
«Молодёжь верит, что Президент Токаев воплотит в реальность мир, благополучие и покой в нашей стране», - отметил М. Аубакиров.
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