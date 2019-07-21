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Активированный уголь будут производить в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Новое производство скоро появится в Карагандинской области. На предприятии «Шубарколь комир» начнут выпускать активированный уголь, сделанный из мелочи кокса. Сейчас оборудование полностью смонтировано. Идут наладочные работы, передает МИА «Казинформ».О том, как будет работать новое производство, рассказали акиму Карагандинской области Ерлану Кошанову в ходе рабочей поездки на Шубарколь.
Установка по производству активированного угля из мелочи
кокса скоро будет налажена и готова к запуску. После того как закончатся
пусконаладочные работы, начнётся процесс сертификации производства.
По предварительным данным, 80% готовой продукции будут отправлять на внутренний казахстанский рынок.
«Цена отечественного продукта будет существенно ниже, а качество – лучше», - пояснил директор коксохимического цеха АО «Шубарколь комир» Сабыржан Иманбаев.
Активированный уголь используют для очистки канализационных вод. А также в производстве драгоценных металлов - в частности, при выщелачивании золота.
«Мы уверено смотрим в будущее, так как находимся в стадии запуска нового производства. Налаживаем связи с потенциальными потребителями. Также планируем строительство нового коксохимического завода производственной мощностью в 400 тысяч тонн. Он будет более современным в вопросах безопасности, автоматизации, экологии. Это осуществится в 2023 году. После его запуска мы остановим существующее предприятие на модернизацию. Мы сейчас заканчиваем проектирование», - рассказал Сабыржан Иманбаев.
Ерлан Кошанов также обсудил с промышленниками вопросы обеспечения рабочими кадрами. Он предложил администрации предприятия взять в доверительное управление один из колледжей области.
«Готовьте выпускников по тем специальностям, которые вам нужны. Мы сейчас меняем подход к обучению рабочим профессиям. Создали атлас профессий, исключили из него все невостребованные. Приглашаем преподавателей и используем систему удалённого обучения. В колледжах должны обучать тех специалистов, которые необходимы работодателям - крупным предприятиям», - пояснил глава региона.
Администрация АО «Шубарколь комир» поддержала эту идею.
По словам Сабыржана Иманбаева, уже сейчас предприятие тесно сотрудничает с
вузами Карагандинской области.
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