Активированный уголь будут производить в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Новое производство скоро появится в Карагандинской области. На предприятии «Шубарколь комир» начнут выпускать активированный уголь, сделанный из мелочи кокса. Сейчас оборудование полностью смонтировано. Идут наладочные работы, передает МИА «Казинформ».

О том, как будет работать новое производство, рассказали акиму Карагандинской области Ерлану Кошанову в ходе рабочей поездки на Шубарколь.

Установка по производству активированного угля из мелочи кокса скоро будет налажена и готова к запуску. После того как закончатся пусконаладочные работы, начнётся процесс сертификации производства.

По предварительным данным, 80% готовой продукции будут отправлять на внутренний казахстанский рынок.

«Цена отечественного продукта будет существенно ниже, а качество – лучше», - пояснил директор коксохимического цеха АО «Шубарколь комир» Сабыржан Иманбаев.

Активированный уголь используют для очистки канализационных вод. А также в производстве драгоценных металлов - в частности, при выщелачивании золота.

«Мы уверено смотрим в будущее, так как находимся в стадии запуска нового производства. Налаживаем связи с потенциальными потребителями. Также планируем строительство нового коксохимического завода производственной мощностью в 400 тысяч тонн. Он будет более современным в вопросах безопасности, автоматизации, экологии. Это осуществится в 2023 году. После его запуска мы остановим существующее предприятие на модернизацию. Мы сейчас заканчиваем проектирование», - рассказал Сабыржан Иманбаев.

Ерлан Кошанов также обсудил с промышленниками вопросы обеспечения рабочими кадрами. Он предложил администрации предприятия взять в доверительное управление один из колледжей области.

«Готовьте выпускников по тем специальностям, которые вам нужны. Мы сейчас меняем подход к обучению рабочим профессиям. Создали атлас профессий, исключили из него все невостребованные. Приглашаем преподавателей и используем систему удалённого обучения. В колледжах должны обучать тех специалистов, которые необходимы работодателям - крупным предприятиям», - пояснил глава региона.

Администрация АО «Шубарколь комир» поддержала эту идею. По словам Сабыржана Иманбаева, уже сейчас предприятие тесно сотрудничает с вузами Карагандинской области.

