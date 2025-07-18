Активы «Самрук-Казына» составили 41,1 трлн тенге

— На сегодня консолидированные активы АО «ФНБ «Самрук-Казына» составляют 41,1 трлн тенге, портфель компаний включает порядка 130 инвестиционных проектов на сумму 53 трлн тенге в нефтегазовой, энергетической, горнорудной, транспортной и коммуникационной отраслях, — сообщил глава Правительства.

Он отметил, что модель управления Фондом определена в качестве стратегического

холдинга, задачей которого является поддержка социального и инфраструктурного развития страны.

— При благоприятной конъюнктуре рынка к 2030 году Фонд должен перейти на модель работы инвестиционного холдинга с сохранением мажоритарной доли в стратегических активах, а также диверсификацией своего портфеля прорывными проектами с высоким экспортным потенциалом. Настоящая структура управления обеспечивает централизацию единых подходов к закупкам, подбору кадров, привлечению инвестиций и другое. Портфельные компании под гарантию Фонда привлекают средства для реализации инвестиционных проектов (кредитные рейтинги Фонда — investment grade (на уровне суверена). Это позволяет снизить стоимость заимствований, реализовывать стратегические проекты и обеспечивать устойчивость экономики, — подчеркнул О.Бектенов.

Также, по его словам, на сегодняшний день сумма заключенных договоров по группе компаний Фонда составляет 3,6 трлн тенге, общая доля внутристрановой ценности — 82,5%.

Для обеспечения прозрачности база данных закупок Фонда интегрирована с базами Генеральной прокуратуры, агентств по финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, Высшей аудиторской палаты, НПП «Атамекен».

Ранее мы сообщали, что «Самрук-Казына» рассматривает продажу акций Казахтелекома, КТЖ и QazaqGaz.