Активы на сумму свыше 325 млрд тенге обращены в пользу государства

Генеральной прокуратурой РК анализируются сведения о более чем тысячи объектов имущества в Казахстане и свыше 150 объектах за рубежом. Анализом также охвачены ценные бумаги на 600 млрд тенге. Установлено свыше 200 банковских счетов в стране и 140 – за рубежом. Проверяются подозрительные транзакции на сумму около 2 трлн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

По результатам этой работы комиссией под руководством Премьер-министра уже одобрены соглашения и иски о возврате государству активов на сумму свыше 325 млрд тенге, в том числе денежные средства в размере 272 млрд тенге. Они будут направлены на реализацию значимых социальных и экономических проектов.

— Также государству переданы активы в стране и за рубежом на сумму свыше 50 млрд тенге. В их числе ряд стратегических месторождений, компаний-монополистов, десятки тысяч гектаров земель, а также производственные объекты, отели, бизнес-центры, виллы, апартаменты, люксовые автомобили, ювелирные изделия и многое другое. Кроме того, некоторые субъекты Реестра добровольно приняли на себя обязательства по реализации высокотехнологичных инвестпроектов общей стоимостью 30 млрд тенге. В их числе производственные объекты по выпуску химической и пищевой продукции, труб, упаковок и т. д. Тем самым планируется создать не менее 300 новых рабочих мест, ежегодные налоговые отчисления должны составить свыше 1 млрд тенге, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Другой важный компонент процесса возврата активов — реализация социальных проектов. К примеру, лица из Реестра добровольно обязались построить современный культурно-образовательный центр стоимостью более 5 млрд тенге, услугами которого смогут безвозмездно пользоваться люди с особыми потребностями и представители других социально-уязвимых групп.

В рамках реализации принудительных механизмов Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры поданы многочисленные иски, в том числе в отношении активов необъяснимого происхождения.

По одному из них уже вынесено и вступило в силу судебное решение о принудительном возврате более 11 млн долларов США, а также ювелирных изделий и культурных ценностей на сумму 400 млн тенге.

— Всего с 2022 года с учетом мер по демонополизации экономики государству возвращены активы на общую сумму порядка 1,7 трлн тенге, в том числе из-за рубежа — свыше 750 млн долларов США. Работа в данном направлении продолжается, — добавили в Генпрокуратуре.

Во исполнение поручений Главы государства по возврату незаконно выведенных активов Генеральной прокуратурой совместно с другими ответственными госорганами ведется соответствующая комплексная работа. Основная цель — скорейшее вовлечение таких активов в законный оборот на благо жителей Казахстана.

Процесс возврата активов осуществляется в строгом соответствии с законом и только в отношении лиц, соответствующих критериям закона.