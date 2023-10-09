Активы криминального авторитета из Кыргызстана будут искать в Казахстане

Государственный комитет нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана распространил информацию о предварительных результатах нейтрализации организованной преступной группы Камчы Асанбека (Кольбаева). В числе незаконных активов лидера преступной группы и его родственников более 850 единиц недвижимости, драгоценности, в том числе золотая корона с бриллиантами, передает агентство Kazinform со ссылкой на ИА «Кабар».

Как сообщалось ранее, 4 октября текущего года при оказании вооруженного сопротивления был ликвидирован лидер организованной преступной группы, так называемый «вор в законе» Камчы Асанбек (Кольбаев).

В ходе начавшегося расследования было задержано более 40 активных членов и лидеров данной преступной группы.

Начиная с 2008 года Камчы Асанбек планомерно и целенаправленно создавал криминальную империю.

— Криминальный статус К.Асанбека и неограниченные финансовые ресурсы, а также чувство безнаказанности в разное время позволили ему влиять на политические процессы в стране, что создавало серьезные угрозы национальной безопасности и недопустимо в современном правовом государстве, — сообщает ИА «Кабар».

Криминальный статус К.Асанбека и его преступная деятельность позволили ему незаконно обогатиться и стать долларовым миллиардером, а его родственникам и приближенным завладеть дорогостоящими активами, в том числе за рубежом, которые не обладали реальными финансовыми средствами для их законного приобретения.

Для защиты своих преступных активов К.Асанбек и его приближенные создавали вооруженные группы под видом охранных агентств, оснащенных современным огнестрельным оружием и экипировкой, которое полностью изъято в рамках проводимого расследования.

В число незаконных активов лидера преступной группы К.Асанбека, его родственников и приближенных входят более 850 единиц недвижимости, в частности роскошные особняки, коттеджи, элитные клубные дома, многочисленные квартиры в строящихся объектах, центры отдыха, пансионаты, рестораны, земельные участки, конюшни, охотничьи угодья, более 60 дорогостоящих автомашин класса люкс, в том числе бронированные, драгоценности, в том числе золотая корона с бриллиантами и другое имущество.

ГКНБ уже начата процедура обращения в доход государства части имущества, добытого преступным путем. Только в двух строящихся объектах К. Асанбек владел более 700 квартирами, которые переходят государству.

Предварительная суммарная стоимость всех активов К.Асанбека, добытых незаконным путем, составляет порядка 1 млрд долларов США, на которые наложен арест.

Поиск незаконных активов К.Асанбека и его окружения будет продолжен как внутри страны, так и за ее пределами, в частности в России, Казахстане, Грузии, Турции, ОАЭ (Дубай) и Японии, где он имел бизнес-интересы.