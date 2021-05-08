НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - Актив команды Казахстана пополнился двумя лицензиями на Олимпиаду в Токио, которые завоевали Екатерина Смирнова, по итогам соревнований на байдарке среди женщин в Паттайе, и Владислав Яковлев, выступавший в мужском одиночном разряде на дистанции на азиатском отборочном турнире по академической гребле в Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz..

В Паттайе завершился олимпийский квалификационный турнир Азии по гребному слалому. Екатерина Смирнова расположилась на первом месте в итоговом протоколе, показав результат 90,77 секунд. На втором месте по итогам финала расположилась представительница Таиланда Яруван Ниамтонг. Замкнула тройку лидеров ее соотечественница Атчарапорн Дуанглава.

В финале тестового Олимпийского турнира Владислав Яковлев завоевал бронзовую медаль, уступив лишь Рюте Каракове из Японии, который расположился на первом месте, и Бахману Насири из Ирана, ставшему вторым. В соревнованиях этой же дисциплины среди женщин пятое место заняла Светлана Германович, выполнив квалификационный норматив. Но согласно правилам на страну выдается одна лицензия, исходя из общего выступления казахстанской команды на турнире. На континентальных квалификационных регатах НОК может квалифицировать максимум одну лодку. Если две лодки от НОК соответствуют квалификационным критериям, то квалификацию проходит лодка с наивысшим рейтингом. Таким образом, лицензию в Токио-2020 завоевал Владислав Яковлев.

На сегодняшний день, в копилке команды Казахстана 53 лицензии по 24 видам спорта.









