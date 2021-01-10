Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Актеры театра «Жастар» проголосовали на выборах

Автор:  
Арайлым Мұрат
10 Января 2021, 16:56
Актеры театра «Жастар» проголосовали на выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известные актеры театра «Жастар» Адиль Ахметов и Даурен Сергазин сегодня проголосовали на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Адиль Ахметов и Даурен Сергазин сегодня проголосовали на избирательном участке №176, расположенном в здании театра «Жастар» по улице Есенберлина 10. Об этом известные казахстанские актеры поделились на своих страницах в сети Instagram.

«Сегодня исторический день для нашего государства. Я сделал свой выбор. Уверен в правильности принятого мной решения», - написал в Instagram директор театра «Жастар», казахстанский актер кино и театра, заслуженный деятель Казахстана Адиль Ахметов.

photo

Даурен Сергазин, в свою очередь, призвал казахстанцев проявлять активность до завершения выборов.

photo

«С самого утра очень обрадовались, увидев, как народ проявляет активность. Мы тоже есть среди них. Выражаем надежду, что каждая партия внесет свою лепту в решение вопросов и нужд населения», - отметил известный казахстанский актер театра и кино, заслуженный деятель Казахстана Адиль Ахметов.

Сегодня в Казахстане проходят выборы депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты.


Астана   Культура   Выборы   Политические партии   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной