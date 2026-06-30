Актеры популярной кинофраншизы пришли на открытие Dalida Cinema в Актобе

Громкая кинопремьера состоялась в Актобе — на специальный показ любимой народом кинокомедии «Бишарашки в Индии: в поисках мамы» в ТРЦ Dalida Plaza пришли главные герои картины, передает агентство Kazinform.

Главным поводом для встречи актеров с актюбинцами стало открытие в областном центре нового и суперсовременного киноплекса Dalida Cinema. Встреча с популярными актерами Асель Сагатовой, Еркебуланом Токтаром, Жаном Байжанбаевым, Даригой Бадыковой и Олжасом Абаем произвела невероятное впечатление на зрителей, которые пришли наконец увидеть своими глазами четвертую часть знаменитой кинофраншизы «Бишарашки в Индии: в поисках мамы».

Актюбинцы смогли не только одними из первых увидеть картину на больших экранах, но и пообщаться со звездами. Артисты с удовольствием позировали для фото и раздавали автографы.

Фото: Dalida Cinema

— Думаю, «Бишарашки в Индии: в поисках мамы» — самый удачный фильм из всех четырех частей. Чем мне он нравится — при том, что это комедия, там есть драматический, криминальный мотив. Все жанры в одном фильме, и этот фильм определенно удался. Я думаю, что несмотря на то, что сейчас лето, люди будут ходить на него, смотреть и получать удовольствие, — говорит исполнитель одной из главных ролей Жан Байжанбаев.

Администрация кинотеатра гарантирует всем гостям комфорт и яркие впечатления — на постройку киноплекса Dalida Cinema было потрачено значительное количество сил и средств.

— В кинотеатре семь залов — это почти 800 мест, каждый из зал оснащен самыми современными технологиям, чтобы зрители получили невероятный опыт во время просмотров фильмов. Чтобы гарантировать качество звука и картинки, мы пригласили специальную комиссию для проверки нашего кинотеатра. Поэтому на сегодняшний день могу с гордостью сказать, что Dalida Cinema — отличный кинотеатр, один из лучших в Казахстане, — говорит управляющий директор ТРЦ Dalida Plaza Айнура Баймагамбетова.

Фото: Dalida Cinema

ТРЦ Dalida Cinema обещает стать не только местом встреч для киноманов — это отличное место для качественного и разнообразного семейного отдыха. Располагается кинотеатр в торгово-развлекательном центре Dalida Plaza в микрорайоне «Алтын Орда». В активно растущем районе созданы все условия для комфортного семейного отдыха жителей, теперь им доступны и современные кинотехнологии Dalida Cinema.

Фото: Dalida Cinema

Добавим, что уже в ближайшее время в новом кинотеатре Dalida Cinema можно будет увидеть такие ожидаемые фильмы, как «Одиссея» и «Человек-паук: Новый день».