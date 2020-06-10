Актер Михаил Ефремов помещен под домашний арест после смертельного ДТП в центре Москвы
МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Таганский суд Москвы отправил под домашний арест до 9 августа актера Михаила Ефремова после ДТП, повлекшего смерть человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«Выслушав мнения сторон, суд решил отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа с установлением ему ряда ограничений», - зачитала судья Альбина Тимакова свое решение.
«Суд постановил запретить Ефремову покидать место жительства, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Также запретить общаться с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН», - сказано в постановлении. Отмечается, что в виде исключения актеру можно пользоваться телефоном для вызова врача или представителей правоохранительных органов в случае необходимости, о чем он должен уведомлять органы следствия. В противном случае ему могут изменить меру пресечения на арест.
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции наденут электронный браслет на Ефремова, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Москве.
М. Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет колонии. Вину он признал, назвав произошедшее чудовищным.
Напомним, 8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. За рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada. В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавший в результате ДТП водитель позже от полученных травм скончался в больнице.
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