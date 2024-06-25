Актер из «Пиратов Карибского моря» погиб при нападении акулы

Голливудский актер Тамайо Перри, известный по фильму «Пираты Карибского моря», погиб во время серфинга на Гавайях после того, как на него напала акула, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Представители службы спасения Гонолулу подтвердили на пресс-конференции, что 49-летний актер скончался в воскресенье днем.

Службы спасения были вызваны на пляж Малаекахана около 13:00 по местному времени. Актер, который и сам был спасателем, был доставлен на берег на гидроцикле, однако парамедики уже ничем не могли ему помочь.

Перри снимался в картине «Пираты Карибского моря: На странных берегах», четвертом фильме франшизы. Он также снимался в сериалах Lost, Hawaii Five-0 и Blue Crush.

Исполняющий обязанности начальника службы океанической безопасности Гонолулу Курт Лагер сказал, что Перри был спасателем, которого любили все.