    19:25, 02 Октябрь 2025 | GMT +5

    Актауцы чуть не раздавили турецкого актера Бурака Озчивита

    Приезд в Актау известного турецкого актера Бурака Озчивита вызвал ажиотаж среди поклонников, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бурак Озчивит Ақтауда
    Коллаж: Kazinform

    Сегодня Бурак Озчивит провел встречу со своими поклонниками и ответил на вопросы о творчестве, личной жизни и дальнейших планах. Кроме того, поклонники вручили звезде подарки.

    Встреча длилась около 1,5 часов.

    Однако после ее завершения охранникам с трудом удалось вывести актера из зала.

    Люди, пытавшиеся сделать личное фото с мировой звездой, прижали его со всех сторон.

    В итоге охране пришлось вернуть Бурака обратно в зал и вывести его через другую дверь здания.

     

    Напомним, турецкий актер Бурак Озчивит прославился ролями Бали-бея в «Великолепном веке», Кямрана в «Королёк — птичка певчая», Кемаля в «Черной любви» и Османа I в «Основании: Осман», а также снялся в других крупных проектах, включая фильмы «Любовь похожа на тебя» и «Мой брат».

    Ранее сообщалось, что в Актау стартовал кинофестиваль стран тюркского мира «Қорқыт ата».

    Данагуль Карбаева
    Автор
