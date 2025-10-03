Актауцы чуть не раздавили турецкого актера Бурака Озчивита

Сегодня Бурак Озчивит провел встречу со своими поклонниками и ответил на вопросы о творчестве, личной жизни и дальнейших планах. Кроме того, поклонники вручили звезде подарки.

Встреча длилась около 1,5 часов.

Однако после ее завершения охранникам с трудом удалось вывести актера из зала.

Люди, пытавшиеся сделать личное фото с мировой звездой, прижали его со всех сторон.

В итоге охране пришлось вернуть Бурака обратно в зал и вывести его через другую дверь здания.

Напомним, турецкий актер Бурак Озчивит прославился ролями Бали-бея в «Великолепном веке», Кямрана в «Королёк — птичка певчая», Кемаля в «Черной любви» и Османа I в «Основании: Осман», а также снялся в других крупных проектах, включая фильмы «Любовь похожа на тебя» и «Мой брат».

Ранее сообщалось, что в Актау стартовал кинофестиваль стран тюркского мира «Қорқыт ата».