Актауский водолаз очистил более километра дна Каспия от мусора
Водолаз из города Актау Канат Абдиев очистил территорию площадью 1270 метров в Каспийском море, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе акимата города, хотя водолаз часто проводит подводные уборочные работы, он редко публикует это в социальных сетях.
По словам Каната Абдиева, в основном на дне моря он находит пищевые отходы и пластиковые изделия. Водолаз призывает всех жителей соблюдать чистоту.
— У водолазов Актау есть специальный чат. Работы по уборке провожу не только я, но и другие водолазы. В целом на дне моря часто находят пищевые отходы, пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты. Я очистил дно от мусора, лежащего на глубине 8-10 метров под водой. В этот раз я собрал один мешок мусора. Призываю всех жителей уважать нашу окружающую среду и соблюдать чистоту, — сказал Канат Абдиев.