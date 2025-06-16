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    02:29, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Актауский водолаз очистил более километра дна Каспия от мусора

    Водолаз из города Актау Канат Абдиев очистил территорию площадью 1270 метров в Каспийском море, передает  агентство Kazinform.

    вололаз
    Фото: кадр из видео

    Как сообщили в пресс-службе акимата города, хотя водолаз часто проводит подводные уборочные работы, он редко публикует это в социальных сетях.

    По словам Каната Абдиева, в основном на дне моря он находит пищевые отходы и пластиковые изделия. Водолаз призывает всех жителей соблюдать чистоту.

    — У водолазов Актау есть специальный чат. Работы по уборке провожу не только я, но и другие водолазы. В целом на дне моря часто находят пищевые отходы, пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты. Я очистил дно от мусора, лежащего на глубине 8-10 метров под водой. В этот раз я собрал один мешок мусора. Призываю всех жителей уважать нашу окружающую среду и соблюдать чистоту, — сказал Канат Абдиев.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Экология Видео Общество Мангистауская область
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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