Актауский водолаз очистил более километра дна Каспия от мусора

Как сообщили в пресс-службе акимата города, хотя водолаз часто проводит подводные уборочные работы, он редко публикует это в социальных сетях.

По словам Каната Абдиева, в основном на дне моря он находит пищевые отходы и пластиковые изделия. Водолаз призывает всех жителей соблюдать чистоту.