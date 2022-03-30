Актауский теннисист стал бронзовым призером турнира в Турции

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Даниал Рахматуллаев из Актау стал участником международного турнира по теннису «J4 Antalya», где в паре с чешским спортсменом Петром Паначеком выиграл финальное сражение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Соперниками казахстанско-чешского дуэта были спортсмены из Турции и Италии. Помимо этого, Даниал Рахматуллаев в личном зачете одолел соперников из Узбекистана и Румынии, в 1/8 финала взял верх над теннисистом из Черногории и вышел в полуфинал. И только здесь нашего соотечественника смог остановить хозяин турнира – турок Топрак Авджибаси, из-за которого Даниал довольствовался бронзовой медалью.

Старший тренер Мангистауской области по теннису Берекет Жанибеков отметил, что, учитывая престиж турнира и огромное количество сильных соперников, а их было более 60-ти, результат мангистауца может только радовать.

Даниал является воспитанником Актауской детско-юношеской спортивной школы по теннису. Этим видом спорта он занимается несколько лет.

Добавим, что турнир проходил с 21 по 27 марта в турецком городе городе Анталья. Там за медали высшей пробы боролись спортсмены из 30 стран.

Напомним, в тройку лучших по республике впервые вошли мангистауские теннисистки.