Актауский полицейский подстрекал к даче взятке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К 3 годам лишения свободы осудили инспектора патрульной полиции управления полиции Актау за подстрекательство к даче взятки. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1 февраля 2021 года приговором Актауского городского суда инспектор патрульной полиции УП г.Актау старший лейтенант полиции Муратов А.М. осужден к 3 годам лишения свободы за подстрекательство к даче взятки сотрудникам патрульной полиции УП г.Актау в сумме 250 000 тенге за непривлечение к административной ответственности по факту управления транспортным средством в состоянии наркотического опьянения», - сказал Данияр Бигайдаров.

Ранее он сообщал о том, что 334 казахстанца осудили за получение взятки в 2020 году.