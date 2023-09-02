Актауский битумный завод: курс на увеличение производства

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область провел совещание с руководством ТОО СП «Caspi Bitum». Тема обсуждения - проект увеличения перерабатывающей мощности завода до 1,5 млн тонн нефти в год, передает МИА «Казинформ».



Ход реализации поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по расширению производства битума находится на постоянном контроле руководства КМГ. На очередном совещании с руководством завода в прошлом месяце М.Мирзагалиев дал конкретные поручения по реализации проекта. Сегодня глава КМГ заслушал отчет о проделанной работе.

На текущий момент Нанкинским проектным нефтехимическим институтом (NJPEC) завершается проведение технического аудита, сформирован детальный график работ и предоставлены варианты модернизации.

Кроме того, по согласованию с китайской стороной предварительно определена подрядная организация и схема финансирования проекта.

Руководство завода заявило, что реализация проекта будет осуществлена строго в рамках заявленных сроков, а его завершение ожидается в конце 2024 г.

Также на сегодняшний день во исполнение поручения Правительства предприятие заключило договор на разработку проекта под расширение резервуарного парка хранения битума (жидкого) с 9 до 29 тысяч кубометров. Помимо этого, для увеличения корзины выпускаемых продуктов исследуется возможность производства авиакеросина (в том числе и марки Jet А-1) мощностью в 75 тысяч тон в год.

По итогам совещания М.Мирзагалиев поручил обеспечить реализацию проекта в установленные сроки, а также согласовать с акционерами ТОО СП «Caspi Bitum» его стоимость.

Напомним, что в структуре АО НК «КазМунайГаз» производством битума занимаются два предприятия: Актауский битумный завод и Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ). «Caspi Bitum» по производству дорожного битума был запущен в эксплуатацию в 2013 году с годовой мощностью по переработке нефти в один миллион тонн. Расширение перерабатывающей мощности завода планируется до 1,5 млн тонн нефти в год. Это позволит увеличить производство дорожного битума на предприятии до 750 тыс. тонн в год. Используемая в переработке нефть с месторождения Каражанбас позволяет производить дорожный битум высочайшего качества, один из лучших в странах СНГ.