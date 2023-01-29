Актауские водолазы спасли тонущую в море женщину

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Трагедию удалось предотвратить в Актау. Спасатели вытащили тонущую в Каспийском море женщину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«29 января в 15:51 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на побережье Каспийского моря тонет человек. Неподалеку актауские спасатели несли дежурство, и уже через семь минут после звонка очевидца прибыли на место.

К этому времени женщина уже стала уходить ко дну. Спасатель-водолаз спас женщину, прыгнув с высоты 8 метров», - говорится в сообщении МЧС.

В спасении участвовали четверо спасателей. Экстренную медицинскую помощь женщине оказывают работники Центра медицины катастроф.

Фото: МЧС РК