Актау, Туркестан и Алматы привлекают туристов – мнение туроператоров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В период пандемии одной из самых пострадавших отраслей экономики оказался туризм. Тем не менее, за последние два года Казахстану удалось увеличить количество туристов внутри страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году установлен рекордный показатель среди внутренних туристов 6,9 млн человек. Это на 5% выше уровня до пандемии и на 35% выше показателей предыдущего года.

По словам заместителя председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Кайрата Садвакасова, в 2021 году число отдыхающих туристов внутри Казахстана увеличилось по сравнению с 2019 годом.

«В Казахстане перспективы очень хорошие. Естественно, пандемия тоже внесла свои коррективы. В целом, мы видим развитие туризма в трёх основных точках страны. Это Актау, Туркестан и традиционно Алматы, Алматинская область. В последнем регионе отмечается огромная доля посещения туристами национальных парков. Количество отдыхающих внутри страны становится всё больше. Если говорить об иностранцах, то мы наблюдаем спад. С учетом этого, мы восстановили безвизовый режим и намерены его увеличивать дальше. В перспективах нарастить в 2023 году объёмы 2019 года. Выезжающих за рубеж казахстанских туристов до пандемии было 10,5-11 млн. Надо понимать, что это не уникальные выезды, когда одни и те же люди выезжают по несколько раз. Сейчас цифра заметно меньше. Мы смогли немного переломить ситуацию, когда больше туристов рассматривают в качестве отдыха Казахстан. Кроме того, на основе международного опыта у нас внедряется субсидирование. Предлагаемая система субсидирования будет мотивировать туроператоров развивать пакетные продажи, такие как места проживания, экскурсии, трансфер, питание и другие. Такие меры должны вызвать большой интерес к местности и, соответственно, привлечь соотечественников, чтобы наши туристы предпочитали отдых в Казахстане», - сообщил К. Садвакасов.

Согласно статистике, в стране отмечается увеличение количества мест отдыха и гостиниц. В 2020 году их количество достигло 3 514. В прошлом году в стране появилось 172 новых места отдыха. Увеличилось количество номеров для отдыха, в сравнении с предыдущим годом.

«Среди приезжих туристов к нам много обращаются китайцы и немцы. В основном, отдыхающие выбирают места с красивой природой, спрашивают: можно ли проживать у местных. Чаще всего выбирают гостевые дома. По приезду в нашу страну туристы желают посетить сразу несколько городов. В этом списке Алматы, Нур-Султан и сакральные места в Туркестане. Наиболее популярные у туристов места - это национальные парки, горы Джунгарского Алатау и объекты ЮНЕСКО», - поделилась представитель одной из туристических фирм Казахстана.

По мнению, президента Ассоциации туроператоров Казахстана Инны Рей, отечественный туризм ещё не подготовлен к большим объемам туристов и требует значительной доработки.

«Да, во время пандемии мы увидели значительное увеличение потока туристов внутри страны. Но такого показателя, о котором мы мечтали, не получили. К сожалению, наш рынок не подготовлен к большим объемам. Сервис хромает, поэтому основная часть людей все еще предпочитают не отдыхать внутри страны, и ждут пока откроются заграничные курорты. Однако, ситуация быстро меняется. Работа в этом направлении продолжается. Появляются новые отели и сервис постепенно развивается», - сообщила И. Рей.

Ранее сообщалось, что с 1 января этого года вступил в действие механизм субсидирования стоимости билета для несовершеннолетних пассажиров в составе турпутевки по Казахстану. Эта мера позволит родителям не платить за авиабилет несовершеннолетних детей во время отдыха внутри страны.

К слову, представители турагентств отметили, что ситуация в Украине не отразилась на туристической отрасли Казахстана.