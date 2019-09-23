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Актау станет «умным» городом

23 Сентября 2019 09:01
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Актау станет «умным» городом

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – На улицах города Актау появится бесплатный Wi-Fi благодаря проекту «Умный» город», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан» акимат Мангистауской области и АО «Казахтелеком» подписали 4 меморандума.

В рамках сотрудничества стороны договорились о реализации в Актау пилотного проекта «SmartCity». Он предполагает осуществление таких программ, как современное видеонаблюдение на улицах и дорогах города, бесплатный Wi-Fi, автоматизация диспетчерской службы скорой помощи и других.

«Это туристический регион, с развитым нефтегазовым сектором. Наши новые технологии «Big data» позволяют повысить экономическую эффективность сфер в регионе, снизить выброс вредных веществ в атмосферу. Наряду с этим, можно заранее узнать, из какого региона прибывает турист, какие сервисы его интересуют. С помощью сведений, получаемых благодаря «Big data», можно принимать оптимальные решения. Проект «SmartCity» будет очень полезным. Ожидается, что он завершится в 2020 году», - сообщил представитель компании «Казахтелеком» Самат Имбаев.


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Ключевые слова: Акимат, Связь, ТВ, IT, Мангистауская область, Цифровой Казахстан,
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Багдат Хасенова

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