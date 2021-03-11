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    23:00, 10 Март 2021 | GMT +6

    Актау примет Открытый кубок Азии по дзюдо

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С 13 по 14 марта в городе Актау пройдет Открытый кубок Азии по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященный памяти Турара Жолдыбаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    В турнире, который побудет проходить по календарю Международной федерации дзюдо, примут участие более 200 спортсменов из 8 стран. По правилам IJF чемпионы и призеры турнира получат рейтинговые очки: 1 место – 100, 2 место – 60 и 3 место – 40.

    Программа соревнований:

    13 марта

    Мужчины: 60 кг, 66 кг, 73 кг

    Женщины: 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг

    10:00 - начало соревнований

    17:00 – Финальный этап

    14 марта

    Мужчины: 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг

    Женщины: 70 кг, 78 кг, +78 кг

    10:00 - начало соревнований

    17:00 – Финальный этап



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