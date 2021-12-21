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Актау начали украшать к Новому году
21 Декабря 2021 12:35
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АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау на площадях начали устанавливать ёлки к Новому году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.
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Ёлки к Новому году будут расположены на площадях «Ынтымак», возле Культурно-досугового комплекса имени Абая, а также на набережной в 15 микрорайоне рядом с амфитеатром. Там расположится сразу три праздничных «дерева».
Какие ещё украшения ждут город и за чей счёт, местные власти обещали рассказать позднее.
Напомним, ранее аким Актау сообщил, что в этом году не планируется тратить бюджетные деньги на украшение города к Новому году. По словам акима города Нурдаулета Килыбая, обязательство по украшению Актау взяла на себя нефтяная компания в качестве благотворительности.
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