Актау начали украшать к Новому году

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау на площадях начали устанавливать ёлки к Новому году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Ёлки к Новому году будут расположены на площадях «Ынтымак», возле Культурно-досугового комплекса имени Абая, а также на набережной в 15 микрорайоне рядом с амфитеатром. Там расположится сразу три праздничных «дерева».

Какие ещё украшения ждут город и за чей счёт, местные власти обещали рассказать позднее.

Напомним, ранее аким Актау сообщил, что в этом году не планируется тратить бюджетные деньги на украшение города к Новому году. По словам акима города Нурдаулета Килыбая, обязательство по украшению Актау взяла на себя нефтяная компания в качестве благотворительности.